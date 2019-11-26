شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان ميشال عون يستقبل السفير الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية ، على تويتر صورة لزيارة السفير الروسي، وجاء في التغريدة: "الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وكان قد صرح زاسبكين، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس عون إلى روسيا تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة.
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