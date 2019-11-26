شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان ميشال عون يستقبل السفير الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية ، على تويتر صورة لزيارة السفير الروسي، وجاء في التغريدة: "الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".

​وكان قد صرح زاسبكين، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس عون إلى روسيا تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة.