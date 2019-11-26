مواجهات متفرقة بالضفة بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



اندلعت، الثلاثاء، مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي، عقب مسيرات شعبية منددة بقرار الولايات المتحدة بشأن الاستيطان.



والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.



وقال مراسل الخليج 365 في الضفة الغربية، إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.



فيما أشعل الشبان النار في إطارات مطاطية.



كما اندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي (جنوب) عقب مسيرة انطلقت من حي باب الزقاق وسط المدينة منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان، وفق شهود عيان للأناضول.



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وفي محافظة الخليل (جنوب)، اندلعت -حسب المصدر ذاته- مواجهات في حي باب الزاوية، وفي بلدة بيت أمر، وعلى مدخل مخيم العروب للاجئين.



واندلعت مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.



وقال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة طولكرم الغربي (شمال).



ونظم الفلسطينيون الثلاثاء، مسيرات منددة بالقرار الأمريكي، في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.



ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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