الضفة.. فلسطينيون ينددون بقرار واشنطن حول "الاستيطان"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

ندد متظاهرون فلسطينيون في عدة مدن بالضفة الغربية، الثلاثاء، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

ووفق مراسل الخليج 365، شارك في المسيرات التي دعت لها فصائل وطنية بينها حركة "فتح"، قيادات من مختلف الفصائل، وموظفين، وطلبة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بالقرار الأمريكي.

وفي رام الله وسط الضفة الغربية، انطلقت مسيرة من "ميدان المنارة" وسط المدينة، جابت عدة شوارع.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للأناضول على هامش مشاركته في المسيرة، إن "الشارع الفلسطيني خرج اليوم في مسيرات غضب رفضا للقرار الأمريكي بشأن المستوطنات".

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وأضاف أن "القرار الأمريكي لا يغير من الواقع شيئا، نحن متمسكون بأرضنا ولن نتنازل على أي جزء منها".

وتابع: "الولايات المتحدة تتخذ مواقف تتنافى مع القانون الدولي، وعلى العالم أن يتخذ مواقف لصد هذه الانتهاكات الجسيمة".

وانطلقت مسيرات مماثلة في مدن جنين، نابلس، طولكرم قلقيلية، وسلفيت (شمال)، وأريحا (شرق)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

وعلق دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية، والطلبة في المدارس، للمشاركة في المسيرات.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.