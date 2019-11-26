إسرائيل تعلن استضافة صحفيين ومدونين عرب من الخليج والعراق

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها استضافت وفدا من صحفيين ومدونين من دول عربية بينها خليجية إضافة إلى العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد في إسرائيل.

وقالت في التغريدة: "استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق".

وأضافت: "هذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

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ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة للوفد، لكن دون أن يظهر وجوه أعضاءه.

وسبق للخارجية الإسرائيلية أن أعلنت استضافة وفود إعلامية عربية في أوقات سابقة خلال العامين الجاري والماضي، كما كشفت عن مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات عربية، وهو ما يواجه برفض شعبي عربي.

وتزعم تل أبيب أن الأزمة مع إيران قربتها من بعض الدول الخليجية التي لا تقيم علاقات رسمية معها، وتحقيق اختراقات نحو تحسين العلاقات مع دول عربية.

وتعتبر مثل تلك الزيارات "تطبيعية مرفوضة" مع إسرائيل، من وجهة نظر فلسطينية ومن وجهة نظر منظمات عربية كثيرة وحتى بعض الحكومات العربية.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع تل أبيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.