العراق.. الشرطة تعلن مقتل 6 عناصر من "داعش" في كركوك

العراق / محمد وليد / الخليج 365

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، صباح الثلاثاء، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية مطاردة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية مطاردة لعصابات تنظيم داعش الارهابية، تمكنت خلالها من قتل 6 من مسلحي التنظيم في وادي الكرحة بمحافظة كركوك".

وأضافت أن القوات العراقية عثرت خلال العملية على مخبأ سري لمسلحي التنظيم، عبارة عن نفق طولة 6 أمتار وعرضه 4 أمتار تحت الأرض، يحتوي على حزام ناسف وعبوة محلية الصنع.

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وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".

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