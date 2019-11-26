وفاة الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك في مستشفى سجن الرملة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأسير المريض سامي أبو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، في مستشفى سجن الرملة.

وأفادت الهيئة بأن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية أبلغتها وذوي أبو دياك بوفاته في الساعات المبكرة من صباح اليوم.