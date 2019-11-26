شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 6 طلاب.. إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيب 10 أشخاص تراوحت ما بين الخطرة والخفيفة بينهم 6 طلاب مدارس صباح اليوم، بمركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة، بعد ارتطام سيارتين وجهًا لوجه، وأخرى من الخلف، وقام المواطنون بإسعاف المصابين بسياراتهم الخاصة.

وأوضح متحدث “صحة القنفذة” المكلف حسن علي العيسى، أن مستشفى القنفذة العام استقبل صباح اليوم في تمام الساعة 8:15، عشر حالات إثر تعرضهم لحادث مروري، وهي: حالتان خطيرتان، و٦حالات متوسطة، وحالتان خفيفتان.

وفي السياق ذاته، طالَبَ الأهالي البلديةَ بسرعة تصحيح وضع الطريق الذي وقع به الحادث، ووضع مطبات صناعية، وتخطيط مسارات الطريق، لأن الطريق جزء مزدوج وآخر مشترك دون توفر وسائل سلامة مرورية، أو مطبات تهدئة بأحد أجزاء الطريق؛ مما يجعل البعض يعكس الاتجاه هربًا من المطبات بالمسار الأخرى، كما طالَبَ الأهالي بوجود دورية أمنية وقت دوام وانصراف الطلاب، لتنظيم الحركة المرورية.