وفاة أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون إسرائيل

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن أسيرا فلسطينيا مريضا بالسرطان توفي اليوم الثلاثاء في سجون إسرائيل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن سامي أبو دياك 36/ عاما/ توفى متأثرا بمرضه بالسرطان وتدهور حالته الصحية منذ أشهر طويلة.
وبحسب البيان فإن أبو دياك معتقل منذ العام 2002 ، وقد تعرض إلى "الإهمال الطبي والقتل المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ويعد أبو دياك رابع أسير فلسطيني يتم الإعلان عن وفاته منذ مطلع العام الجاري داخل سجون إسرائيل التي تعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني.
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