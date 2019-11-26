شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أسباب ظهور البثور؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

البثور صديق غير لطيف يلازم كثير من السيدات، تختفي وتظهر من وقت لآخر لكنها لا تذهب إلى الأبد.



ويعود ظهور البثور في الغالب إلى ارتكابنا لبعض الممارسات الخاطئة فيما يخص العناية بالبشرة، فأسباب ظهور البثور لا ترتبط فقط بالدورة الشهرية أو تغير هرمونات الجسم ولكن هناك عوامل أخرى عديدة مساهمة في ذلك. وهنا 10 أسباب محتملة لظهور البثور قد تكوني على غير علم بها وهي كالتالي:

1- عدم تنظيف فرش المكياج: عدم تنظيف فرش المكياج أولا بأول واستخدامها بشكل متكرر على البشرة بعد تعرضها للأتربة يساعد على تراكم البكتيريا على الجلد ومن ثم زيادة احتمالية ظهور البثور. احرصي على غسل فرش المكياج مرة في الأسبوع على الأقل إن أمكن.

2- لمس الوجه باليدين: هل تعلمين أن يديك محملة بأكثر من ١٢٠ نوعا من الجراثيم؟ لهذا السبب ينهي أطباء الجلدية عن لمس الوجه باليدين حتى لا تنتقل هذه البكتيريا إلى الوجه وتكون سببا في ظهور البثور أو نشرها في أنحاء الوجه المختلفة، إذا كنت تعانين من وجود حبوب ملتهبة وتشعرين بالرغبة في حكها، فننصحك بالضغط عليها بقطعة قطن مبللة بالماء الدافئ فإن ذلك سيخفف الرغبة في حكها.

3- تناول الوجبات الدهنية: الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون يسبب ظهور البثور لأنها قد تزيد من إفراز البشرة للزيوت. اعتمدي قدر الإمكان على الأكلات الصحية الغنية بالخضروات والفاكهة فإنها تحميك من مشكلات صحية وجسمانية عدة.

ينصح أيضا بالتقليل من تناول المشروبات الغازية والشيبسي والشوكولاتة، فرغم عدم تأكيد الأبحاث بعد على مدى تأثيرها على ظهور البثور إلا أن الحرص واجب.

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4- تناول الأطعمة الحارة: تناول الأطعمة والبهارات الحارة التي تحتوي على أحماض الليكوبين الذي قد يزيد الالتهابات عند بعض الأشخاص كما أنها قد تخل بتوازن حموضة البشرة مما يؤدي إلى ظهور البثور.

5- الإفراط في تقشير البشرة: بعض الفتيات يعتقدن أن تقشير البشرة المستمر بواسطة منتجات تقشير البشرة القاسية أو فرش الوجه سيخلص الجلد من البكتيريا والزيوت الدهنية المتراكمة ويجعلها جافة طوال الوقت. إلا أنه في الحقيقة، الإفراط في تقشير الجلد يحفز البشرة على إفراز مزيد من الزيوت لاستعادة توازنها من جديد مما يعني احتمالية انسداد المسام وظهور البثور.

الحل هو اختيار غسول لطيف للبشرة يساعد على تنظيف المسام بعمق مثل الأنواع التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسين وحمض اللاكتيك.

6- استخدام كريمات ثقيلة على البشرة: ترطيب بشرة الوجه أمر ضروري لكن استخدام الكريمات الثقيلة قد يعمل على سد المسام مما يسبب في ظهور البثور. استبدلي الكريمات الثقيلة بالكريمات الخفيفة التي تتمتع بسهولة الامتصاص ويكفي وضع طبقة واحدة فقط منه.

7- عدم تغيير غطاء الوسائد بانتظام: أثناء النوم، تتساقط خلايا الجلد الميت على الفراش وقد تنتقل بكتيريا البشرة إلى الوسائد مما يجعلها بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم. لذا فإن عدم تغييرها بانتظام وملامسة الوجه لها كل يوم يعطي فرصة لتكون البثور وانتشارها في الوجه.

8- قلة شرب الماء: من أهم أسباب ظهور حب الشباب على الوجه، امتلاء الجسم بالسموم، الأمر الذي يتفاقم مع قلة شرب الماء. تناولي ما لا يقل عن ٨ أكواب يومية من الماء لتساعد على طرد سموم الجسم وتحسين حالة البشرة الصحية.

9- العرق: العرق في حد ذاته لا يؤدي إلى ظهور البثور ولكن امتزاجه بزيوت البشرة والبكتيريا التي تنتقل إلى الوجه عبر اليدين قد يسبب تكون البثور. إذا كنت تحرصين على الذهاب إلى الجيم، راعي ارتداء الملابس القطنية الخفيفة التي تمتص العرق أولا بأول وتجنبي مسح العرق بيديك بل استخدمي منشفة نظيفة أو مناديل ورقية واغسلي وجهك بعد الانتهاء من التمرين فورا بغسول مناسب.

10- الأرق وقلة النوم: هل تعلمين أن بشرتك تقوم بتجديد خلاياها ليلا أثناء النوم؟ عدم تنظيم ساعات النوم قد يحرم بشرتك من القيام بمهمتها بشكل سليم. إلى جانب ذلك، فإن كثرة الضغوط النفسية والتفكير يؤثران على حالة البشرة بشكل سلبي. لذا حاولي دوما التخلص من الطاقة السلبية بعمل الأنشطة الممكنة مثل ممارسة اليوغا أو الاستماع إلى الموسيقى.