شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 7 أيام فقط.. مشروب يقضى على الشعر الابيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يرتبط الشعر الصحي ارتباطاً وثيقاً بالتغذية الصحيحة والتي توفر للشعر العناصر التى يحتاجها مثل الحديد والزنك الى جانب مركبات اخرى مثل حمض البانتوثينتيك وحمض بارا امينو بنزويك وعدم احتواء الغذاء على هذه المواد يؤدى الى ضعف الشعر وظهور الشعر الابيض .

Advertisements وتناول الخميرة مرتين يعمل على مد الجسم بهذه العناصر والمركبات . ونظراً للفوائد المذهلة للخميرة فقد اتجهت الدول الى انتاجها فى صورة اقراص لمد الجسم بالعناصر التى يحتاجها. وقد اثبتت التجارب ان تناول الخميرة مرتين يومياً يمنع ظهور الشعر الابيض ليس هذا فحسب بل يعيد الى الشعر لونه الطبيعي.

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