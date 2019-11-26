وسائل ممتازة لتحموا أنفسكم من إنفلونزا الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

6 وسائل ممتازة تساعدكم لو اعتمدتموها على حماية أنفسكم من إنفلونزا الشتاء.



رمش العيون: عندما تزيد برودة الهواء، تُصبح البيئة أقلّ رطوبة، ما يسبّب جفافًا في العين الذي يؤدّي بدوره إلى التهاب الجفن. وعندما تُصبح البيئة جافة، يجب أن نرمش عيوننا بوتيرة أكبر لتعويض تبخّر الدّموع، لأنّ هذا الأمر يُساعد على إنتاج المزيد من الدموع واستمرار تدفّقها.

ارتداء النظّارات الشمسيّة: من الضّروري أن نرتدي نظّارات شمسيّة لحماية عيوننا من الجراثيم المتطايرة في الهواء لا سيّما بالنّسبة للأشخاص الذين يعانون حساسيّة في عيونهم.

تناول الطّعام باليد اليُسرى: ينصحنا الخبراء باستخدام يد مختلفة لتقديم التحيّة للنّاس عن اليد التي نستعملها لتناول الطّعام، لنقلّل من فرصة انتقال البكتيريا المنتشرة على اليدين إلى الفم وتسبّبها بأمراض كثيرة. لهذا، فمن الأفضل استعمال اليد اليُسرى لتناول الطّعام.

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التجوّل في مراكز تسوّق: علينا التجوّل من وقتٍ لآخر خلال فصل الشّتاء في مراكز التسوّق الكبيرة. فقد وجدت دراسة حديثة علاقة بين آلام المفاصل عند من يعاني التهاب المفاصل وانخفاض درجات الحرارة، كما أثبت وجود صلة بين الألم والرطوبة. من هنا، فإنّ البرد والرّطوبة من أسوأ الظروف البيئيّة لمرضى التهاب المفاصل.

تغيير المقاعد في وسائل النقل العام: إذا سعل شخص أو عطس وهو قريب منّا، علينا أن نبعد رأسنا عنه لمدّة عشر ثوانٍ ليصبح الجو أنقى أو أن نغيّر مقعدنا لو كنّا في إحدى وسائل النّقل العامّة، فالرذاذ النّاتج عن السّعال مليء بالجراثيم التي تطير على مسافة 3.5 متر في الهواء، وفق ما أظهرته أحدث الدّراسات.

أخذ حقن مضادّة للإنفلونزا في حالة زيادة الوزن: إن كنتم من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عامًا أو من النّساء الحوامل أو الأطفال ما بين عامين أو ستّة أعوام، أو من الأشخاص الذين يأخذون بخاخًا أنفيًا أو تعانون الربو، عليكم استشارة طبيبكم المعالج لتأخذوا حقن مضادّة للإنفلونزا بشكلٍ مجاني.

تناول الطّعام باليد اليُسرى: ينصحنا الخبراء باستخدام يد مختلفة لتقديم التحيّة للنّاس عن اليد التي نستعملها لتناول الطّعام، لنقلّل من فرصة انتقال البكتيريا المنتشرة على اليدين إلى الفم وتسبّبها بأمراض كثيرة. لهذا، فمن الأفضل استعمال اليد اليُسرى لتناول الطّعام.

تناول الطّعام باليد اليُسرى: ينصحنا الخبراء باستخدام يد مختلفة لتقديم التحيّة للنّاس عن اليد التي نستعملها لتناول الطّعام، لنقلّل من فرصة انتقال البكتيريا المنتشرة على اليدين إلى الفم وتسبّبها بأمراض كثيرة. لهذا، فمن الأفضل استعمال اليد اليُسرى لتناول الطّعام.