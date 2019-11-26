باحثون يكشفون الفوائد الصحية للزواج!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قام فريق من الباحثين في ألمانيا بالكشف عن الفوائد الصحية للزواج، غير أن هناك ايضا بعض السلبيات.



وهنا نتعرف على ميزات وعيوب الزواج والعيش المشترك:

"الزواج مفيد صحيا"، حقيقة ليست بالجديدة، لكن أين تتجلى الفائدة بالضبط؟ ذلك ما اشتغل عليه باحثون من جامعة "روبرشت" كارل في مدينة هايدلبيرغ، والذين توصلوا إلى أن الفائدة الصحية للزواج تتجلى في فكرة العيش المشترك تحت سقف واحد، حسب ما جاء في موقع ,دي فيلت, الألماني.

Advertisements

فالمدخنون مثلا الذين يعيشون مع شركائهم يستطيعون التوقف عن التدخين أكثر من هؤلاء الذين يعيشون بمفردهم. "إنغمار راب" من معهد ماكس فيبير لعلم الاجتماع في جامعة هايدلبيرغ يلخص نتيجة الأبحاث كالتالي: "النقطة الحاسمة تتجلى في ما إذا كان الشريك يعيش مع شريكه في بيت واحد أو لا يعيش معه".

"قبل 40 و50 عاما كان الكل متزوجا تقريبا" كما يشرح العالم السوسيولوجي غير أن الأمر تغير في السنوات الأخيرة. لذلك يريد الخبراء دراسة آثار العلاقات خارج إطار الزواج على صحة الإنسان.

النتيجة الواضحة أن الشركاء الذين يعيشون مع بعضهم البعض لا يختلفون كثيرا عن المتزوجين من ناحية التأثيرات الصحية. يقول راب:"إذا كان شريك واحد يدخن والآخر لا فإن احتمال أن يتوقف الشريك المدخن عن التدخين أكبر"، وهو ما سيكون له فوائد صحية كبيرة.

لكن العلماء اكتشفوا جانبا سلبيا آخر في الزواج يتعلق بزيادة الوزن، إذ توصلوا إلى أنه كلما كانت العلاقة مستقرة وثابتة، كلما قل الاحتياج إلى ممارسة الرياضة، إذ يشعر الإنسان أنه ليس في حاجة إلى الاهتمام بمظهره كما هو الشأن قبل الزواج.