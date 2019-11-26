الإمارات تحافظ على المركز الأول في نسبة تغطية الهاتف المتحرك واشتراكات النطاق العريض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت دولة الإمارات على موقعها في مقدمة الدول في العالم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بحسب «مؤشر المعرفة العالمي 2019» الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي استهدف 134 دولة في نسخة عام 2019، وأظهر التقرير محافظة الدولة على ريادتها في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها تقدماً كبيراً في المؤشرات الأخرى.

وبحسب التقرير فقد حافظت الدولة على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر مستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف، ومؤشر الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، كما حققت الدولة قفزة نوعية في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات، حيث انتقلت من المرتبة 86 عالمياً في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة عالمياً في هذا العام، أما في مؤشر الاشتراكات في خدمات الاتصالات فقد حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد أن كانت في المركز السابع عالمياً عام 2018، هذا كما حققت الدولة تقدماً كبيراً في مؤشرات الاشتراكات في النطاق العريض الثابت، وعرض نطاق الإنترنت الدولي، ومدخلات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستخدمي الإنترنت.