دعم مكتبات مدارس فيتنام بـ 7.3 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



زار وفد برئاسة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ل«مؤسسة دبي العطاء»، مؤخراً، فيتنام؛ ليشهد إطلاق برنامج مدته 3 سنوات يهدف إلى توسيع نطاق نموذج تدريب إدارة المكتبات؛ لمساعدة الطلبة المحرومين على اكتساب عادة القراءة وتنميتها. ويسعى البرنامج، الذي تبلغ قيمته 7,347,000 درهم إماراتي أي ما يصل إلى (مليوني دولار أمريكي) إلى دعم الحكومة الفيتنامية في زيادة عدد المكتبات الصديقة للطفل في مختلف أنحاء البلاد. ويسعى البرنامج إلى تأسيس 320 مكتبة في 18 مقاطعة، ونشر 5 كتب جديدة باللغة الفيتنامية، ويستفيد منه أكثر من 140 ألف طفل.

ويندرج البرنامج ضمن شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة «مساحة للقراءة» التي تم اختيار برنامجها لتطوير مهارات القراءة والكتابة في المراحل الدراسية الأولى كأحد المُسرِّعات ضمن مبادرة «حماة الأهداف» التي أطلقتها مؤسسة بيل وميلاندا غايتس لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء: «فتحت الحكومة الفيتنامية الباب أمام تحسين ثقافة القراءة عام 2005؛ عندما جعلت المكتبات إلزامية في جميع المدارس الأساسية. ولكن المكتبات تفتقر إلى الكتب الملائمة للأطفال خاصةً تلك المكتوبة بلغاتهم المحلية، ويسرنا أن ندعم الحكومة الفيتنامية؛ للتأكد من أن كافة المدارس الأساسية في جميع أنحاء البلاد لديها مكتبات ذات جودة عالية. وهذا الأمر لن يفتح آفاق الاستكشاف أمام مئات الآلاف من الأطفال في فيتنام فحسب؛ بل سيساهم أيضاً في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

وخلال الزيارة، التقى وفد دبي العطاء، عبيد سعيد بن طارش الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فيتنام، الذي أكد أهمية الرسالة النبيلة للتعليم في تقدم الإنسانية ونهوض الأمم؛ وذلك من خلال دوره الرائد في التنشئة الاجتماعية للأطفال، وفي بناء عقول الشباب وخلق أجيال جديدة تتسلح بالعلم.

وبدورها قالت الدكتورة غيثا مورالي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساحة للقراءة: «من خلال شراكتنا مع دبي العطاء ووزارة التعليم والتدريب الفيتنامية، يجمع منهجنا بين مهارة تعلم القراءة وشغف حب القراءة؛ لنطور جيلاً من القرّاء المستقلين، الذين يمتلكون أساساً متيناً؛ لاكتساب المعرفة في المستقبل.

وأضافت: ساعدت دبي العطاء مؤسستنا في نشر نموذج مكتباتنا عبر 18 مقاطعة فيتنامية جديدة العام الماضي؛ حيث زودنا مئات المدارس والمجتمعات بالموارد والمواد والتدريب اللازم؛ لإنشاء مكاتب آمنة وصديقة للطفل». وقام وفد دبي العطاء أيضاً بزيارة 3 مدارس في محافظة هوا بينه؛ حيث شهد الوفد افتتاح 3 مكتبات بحضور ممثلين عن وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية ومكتب التعليم في المقاطعة. واختتم الوفد زيارته بلقاء الدكتور فام كوانغ هونغ، مدير عام إدارة التعاون الدولي في وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية.