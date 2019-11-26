الجيش الأمريكي يتخذ هذا الإجراء الحاسم ضد TikTok تيك توك

استجاب وزير الجيش الأمريكي، ريان مكارثي، لطلب عضوان بارزان في الكونغرس الأمريكي، ببحث إذا ماكان تطبيق تيك توك TikTok، التابع لشركة صينية، يُمثل تهديدًا على أمن الولايات المتحدة القومي من عدمه.
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وزير الجيش الأمريكي، أعلن فتحهم تحقيقًا حول العلاقة المحتملة بين مسؤولي تطبيق تيك توك TikTok والحكومة الصينية خاصة في الجانب المتعلق بتقاسم البيانات وهي الخطوة التي ربما تنتهي بمنع استخدام الجنود الأمريكيين لتطبيق تيك توك TikTok خلال عملهم.
وكان مسؤولو تطبيق تيك توك TikTok قد ردوا على مزاعم الكونجرس الأمريكي بتعاونهم مع الحكومة الصينية بالتأكيد على استقلاليتهم عنها، مشيرين إلى أنهم يخزنون بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة.
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يُذكر أن تطبيق تيك توك TikTok منصة اجتماعية تُتيح لمستخدميها مشاهدة وتسجيل مقاطع فيديو خاصة بهم للتسلية؛ حيث تلقى رواجًا على مستوى العالم.المزيد:
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