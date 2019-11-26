الرئيس التنفيذى: مبنى المطار الجديد بأبوظبى اكتمل بنسبة 97.6%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال براين تومسون الرئيس التنفيذى لمطارات أبوظبى اليوم الثلاثاء إن مبنى المطار الجديد بأبوظبى اكتمل بنسبة 97.6%. وخلال حديثه إلى صحفيين خلال فعالية للطيران، قال تومسون إنه لا يستطيع إعطاء موعد لافتتاح مبنى المطار الجديد، قائلا إنه سيُفتح فور اكتماله. Advertisements

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