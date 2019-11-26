تنبيه مهم من سفارة المملكة في ألبانيا للمواطنين والزائرين

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في ألبانيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى التواصل معها في حال حدوث طارئ؛ نظرًا للزلزال الذي تعرضت له العاصمة، وبلغت قوته 6.4 درجة.

وقالت السفارة، عبر حسابها في “تويتر”: “نظرًا لتعرض جمهورية ألبانيا؛ وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها لزلزال بقوة ٦.٤، ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين التواصل معها في حال وجود أي حالة طارئة على الرقم: (00355697000007)”.