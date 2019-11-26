شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للمتعثرين بـ«سمة» الاكتتاب في أرامكو؟.. «مؤسسة النقد» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي أنه يحق للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الاكتتاب في شركة أرامكو.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” أوضح “الخليفي” أنه مسموح للمتعثرين في بيانات “سمة” بالاكتتاب في شركة أرامكو، لكن جزئية حصول المتعثرين ائتمانيا على تمويل للاكتتاب، هذه مسألة خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الائتمانية وقدراتهم على السداد”.

وأشار الخليفي إلى أن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات بل للأفراد فقط، منوها بأنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك، لكن ذلك مرتبط بقدراتهم الائتمانية.