شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتوجه غداً إلى الإمارات في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الإمارات غداً الأربعاء في زيارة رسمية، وفقاً لقناة “العربية”. الجدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زار الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

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