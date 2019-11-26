شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية تكشف عن عدد المواليد الخدج بالمملكة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت استشارية أطفال حديثي الولاة، أن عدد المواليد الخدج بالمملكة بلغ 60 ألف طفل سنويا، فيما يقدر عددهم عالميا بنحو 15 مليوناً سنوياً، وتتم 5% – 18% من الولادات في العالم مبكرا وقبل اكتمال مدة الحمل الطبيعية، مما ينتج عنها ولادة طفل خديج.

وقالت استشارية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى القطيف المركزي د. مي الحسن، إن الطفل الخديج هو كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، ويقل وزن هؤلاء المواليد عن غيرهم الذين ينهون فترة الحمل بالكامل، مشيرة إلى أن لسن الحامل دورا في زيادة احتمالات تعرضها لولادة طفل خديج.

وأشارت وفقاً لصحيفة “اليوم”، إلى أن نسبة الأطفال الخدج الذين تستقبلهم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى خلال 6 سنوات بلغت 15%، مرجعة أسباب الولادة المبكرة إلى عوامل عديدة منها المرتبطة بطبيعة الحمل، مثل حالات الحمل بتوائم أو حالات التشوهات الخلقية وانفتاح قناة عنق الرحم وتعرض الحامل للنزيف.