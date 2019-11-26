دراسة: مشاهدة التلفاز ترفع من خطر الإصابة بأهم مسببات الوفاة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشرت دراسة في المجلة العلمية "American Journal of Preventive Medicine"، ان مشاهدة التلفاز لعدة ساعات بشكل روتيني من شانها ان يرفع من خطر الاصابة بثمانية من الاسباب الرئيسية للوفاة.



ووفقا للدراسة فان 80% من البالغين في الولايات المتحدة الامريكية يشاهدون التلفاز حوالي 3.5 ساعة يوميا، بمعنى انهم قد يواجهون خطر الوفاة بسبب السرطان وامراض القلب الى جانب حالات صحية اخرى متعددة كما اشارت دراسات علمية سابقة.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة سارة كيادل Sarah K. Keadle: "نحن نعلم ان مشاهدة التلفاز تاخذ الحصة الاكبر من وقت فراغ الاشخاص، وفرضيتنا تنص على ان هذا مؤشر على قلة النشاط البدني العام".

ومن اجل التحقق من هذه الفرضية استهدف الباحثون 221,000 بالغا تراوحت اعمارهم ما بين 50-71 عاما وكانوا غير مصابين باي مرض مزمن في بداية الدراسة في عام 1995، علما انه تم تتبع المشتركين الى نهاية عام 2011.

ووجدت الدراسة عددا من النتائج الهامة التي تمثلت في:

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- مشاهدة التلفاز ارتبطت بارتفاع خطر الوفاة بسبب السرطان وامراض القلب.

- كما ارتبطت مشاهدة التلفاز بارتفاع خطر الوفاة بسبب الاصابة بالسكري والانفلونزا والالتهاب الرئوي (Pneumonia) ومرض باركنسون والكبد.

- من شاهد التلفاز 3-4 ساعات يوميا ارتفع لديه خطر الوفاة لاي سبب كان بنسبة 15% مقارنة مع الاخرين.

- من شاهد التلفاز لسبع ساعات او اكثر يوميا ارتفع لديه خطر الوفاة خلال فترة الدراسة بنسبة وصلت الى 47%.

- واوضح الباحثون بان النتائج بقيت متماثلة بعد الاخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل المختلفة مثل التدخين وتناول الكحول. وللاسف لا يمكن عكس هذه العلاقة - بشكل تام بالرغم من ممارسة التمارين الرياضية، الا ان هذا لا ينفي اهمية ممارسة التمارين الرياضية على حساب وقت مشاهدة التلفاز.

- ويامل الباحثون بان تلهم دراستهم باحثين اخرين للفحص والبحث في مواضيع اخرى بخصوص مشاهدة التلفاز واثره على صحة الانسان، واضافت الدكتورة كيادل: "الكبار بالسن يقومون بمشاهدة التلفاز اكثر من اي فئة اخرى في الولايات المتحدة الامريكية، مما يستدعي التركيز على هذا الامر لحماية صحتهم وسلامتهم".