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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: لا تضعي الطعام على سطح المطبخ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أوصت دراسة صدرت حديثاً من جامعة كورنيل في نيويورك الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحتهم ورشاقتهم، بتنظيم مطبخهم وعدم ترك الطعام على أسطح المطبخ أو على الطاولة أو فوق الخزائن التي هي بمستوى الشخص، لأنَّ ذلك يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يجعل الشخص سميناً.
واشتملت الدراسة على تصوير 200 مطبخ لتحديد ما إذا كانت طريقة عرض الطعام بها تؤثر في وزن الشخص.
ووجدت الدراسة أنَّ المطابخ التي تعرض بها المشروبات الغازية وحبوب الإفطار على الأسطح كانت مرتبطة بارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى سيداتها ليبلغ وزن كل واحدة منهنّ عشرين رطلاً أي تسعة كيلوغرامات أكثر من نظيراتهن اللواتي يضعن الوجبات الخفيفة في خزائن خاصة، واللواتي كانت أوزانهنَّ طبيعية، وفقاً لـ"ديلي ميل" البريطانية.
كما أنَّ من يتركن المشروبات الغازيَّة معروضة أمامهنَّ في المطبخ سجّلن أوزاناً أكبر بلغت 26 رطلاً (11.8 كيلوغراماً) أكثر من نظيراتهنَّ.
من ناحية أخرى فالنساء اللواتي يتركن سلة الفاكهة متاحة أمامهنَّ كانت أوزانهنَّ أقل بـ13 رطلاً (5.9 كيلوغرامات).
وأوضح البروفيسور المشرف على الدراسة بريان وانسينك أن النظام الغذائي للأفراد يبنى على ما يراه، فهو يأكل ما يراه.
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