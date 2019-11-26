فوائد خلطة الماء الساخن مع العسل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يفضل الكثير من الاشخاص عند اصابتهم بالمرض بعدم تناول الادوية ، انما يرغبون بعمل خلطات طبيعية تساعدهم على الشفاء.



إليكم هذه الخلطة البسطية والصحية وهي تناول كوب من الماء الساخن مع ملعقة من العسل .

تعرفوا على فوائد هذه الخلطة الفعالة:

1- العسل هوعلاج جيد لالتهاب الحلق، والسعال وأمراض الجهاز التنفسي، كما ويزيل المخاط الزائد في الرئتين.

2- يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد في إبقاء جلدك صحيًا ويمنع ظهور التجاعيد.

3- تعتقد بعض المصادر أن الماء والعسل يمكن أن يساعدا جسمك في تنظيم مستويات السكر في الدم بطريقة أفضل.

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4- تساعد على فقدان الوزن لأن مذاقها حلو، وبالتالي تكبح الرغبة في تناول أنواع أخرى من الحلويات.

5- المواد المضادة للتأكسد الموجودة في العسل تساعد أيضًا على منع حدوث مشاكل صحية في القلب.

6- يقول بعض خبراء الصحة، أن الماء و العسل يزيلان السموم المتراكمة في الجسم، ويعززان مستويات الطاقة الخاصة بك.

7- تقلل الخلطة من إصابة الجسم بالحساسية التي تحدث في أوقات معينة في السنة. – الفيتامينات و المعادن و العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في العسل تعمل على زيادة مناعة الجسم.

8- تعتبر الخلطة جيدة لصحة الجهاز الهضمي، فهي تخلصك من الانتفاخ والغازات التي تسبب ألما في البطن.

9- تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من الطفيليات.

10- العسل يمتص الماء من الكليتين، و بالتالي فإنه يخفف عملها.

11- يعمل المزيج على إزالة رائحة الفم الكريهة، ويعزز صحة الفم والأسنان .