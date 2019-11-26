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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد خلطة الماء الساخن مع العسل! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يفضل الكثير من الاشخاص عند اصابتهم بالمرض بعدم تناول الادوية ، انما يرغبون بعمل خلطات طبيعية تساعدهم على الشفاء.
إليكم هذه الخلطة البسطية والصحية وهي تناول كوب من الماء الساخن مع ملعقة من العسل .
تعرفوا على فوائد هذه الخلطة الفعالة:
1- العسل هوعلاج جيد لالتهاب الحلق، والسعال وأمراض الجهاز التنفسي، كما ويزيل المخاط الزائد في الرئتين.
2- يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد في إبقاء جلدك صحيًا ويمنع ظهور التجاعيد.
3- تعتقد بعض المصادر أن الماء والعسل يمكن أن يساعدا جسمك في تنظيم مستويات السكر في الدم بطريقة أفضل.
4- تساعد على فقدان الوزن لأن مذاقها حلو، وبالتالي تكبح الرغبة في تناول أنواع أخرى من الحلويات.
5- المواد المضادة للتأكسد الموجودة في العسل تساعد أيضًا على منع حدوث مشاكل صحية في القلب.
6- يقول بعض خبراء الصحة، أن الماء و العسل يزيلان السموم المتراكمة في الجسم، ويعززان مستويات الطاقة الخاصة بك.
7- تقلل الخلطة من إصابة الجسم بالحساسية التي تحدث في أوقات معينة في السنة. – الفيتامينات و المعادن و العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في العسل تعمل على زيادة مناعة الجسم.
8- تعتبر الخلطة جيدة لصحة الجهاز الهضمي، فهي تخلصك من الانتفاخ والغازات التي تسبب ألما في البطن.
9- تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من الطفيليات.
10- العسل يمتص الماء من الكليتين، و بالتالي فإنه يخفف عملها.
11- يعمل المزيج على إزالة رائحة الفم الكريهة، ويعزز صحة الفم والأسنان .
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