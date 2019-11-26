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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إذا لم تزول أعراض نزلة البرد بعد أسبوع.. ماذا سيحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ينبغي على كبار السن استشارة الطبيب، إذا لم تزول أعراض نزلة البرد بعد مرور أسبوع من الإصابة بها، حسب ما أفادت اختصاصي طب الشيخوخة الألمانية "كريستينا آيشلر".
وأرجعت الطبيبة الألمانية أهمية ذلك إلى أنّ مسار الأمراض قد يتغيّر في الكِبر؛ حيث يمكن أن تتحوّل نزلة البرد الممتدة إلى التهاب رئوي.
ونظراً لأنّ الإنفلونزا تمثل خطراً داهماً على كبار السن؛ لذا تنصح الطبيبة بأن يتلّقى كبار السن بدءاً من سن (60 عاماً) تطعيماً سنوياً ضد الإنفلونزا.
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