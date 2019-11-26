خبراء: الملح تأثيره كتأثير الكحول!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة من الخبراء ان تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات من الملح خصوصا أثناء الليل، له أعراض تتشابه مع تأثير تناول الكحول.

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ولفتت صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن تناول الملح خلال الليل يسبب نفس الصداع الصباحي الناتج عن تناول الكحول أثناء الليل، ورأت ان هذا الصداع يعود إلى أن تناول الملح يؤدي إلى حدوث جفاف بالجسم أثناء النوم وبالتالي ينتج عنه انخفاض في ضغط الدم، وشعور بالكسل والصداع.

كذلك، أشارت إلى أن هذا الجفاف يحدث بسبب عدم تناول الماء خلال الفترة التي يكون فيها الشخص نائما، مضيفة أن تناول الأطعمة السريعة والتي يتم تناولها في نهاية اليوم يعد أبرز مسببات الصداع الصباحي لما تحتويه من كميات أملاح كبيرة.