عاصفتان شديدتان تمنعان ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الشكر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهدد عاصفتان يحتمل هبوبهما على غرب الولايات المتحدة، خطط ملايين الأمريكيين للاحتفال بعيد الشكر يوم الخميس.

وتوقعت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة ورياح قوية غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمتراً مساء الاثنين على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنج وحتى وسط كولورادو. وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجاً على أجزاء من شمال غربي البلاد مطلة على المحيط الهادي اعتباراً من مساء الثلاثاء في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريجون وشمال كاليفورنيا.

وقالت الجمعية الأمريكية للسيارات إن نحو 55 مليون شخص سيسافرون بسياراتهم أو بالطائرات خلال عيد الشكر.

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