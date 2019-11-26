قتلى وإصابات وانهيار مبنى جراء زلزال قوي ضرب ألبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب حوالى 150 شخصاً حسب ما أعلنت السلطات الألبانية، وتضررت عدة مبان نتيجة زلزال ضرب ألبانيا صباح الثلاثاء.

وانهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، فيما تضررت عشرات من المباني الأخرى، جراء زلزال قوي قوته 6,4 درجة، ضرب ألبانيا فجر الثلاثاء، ما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

ووقع الزلزال عند الساعة 02,54 (01,54 ت غ) مثيراً حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع، فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومتراً جنوب غربي تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية: إن «الأضرار كبيرة»، ولحقت أضرار جسيمة بمبنى آخر في وسط المدينة، كما تحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غربي تيرانا.

وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت قوة واحدة منها 5,3 درجة، وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كلم) وفي نوفي ساد (700 كلم) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا شهدت في سبتمبر /أيلول زلزالاً شدته 5,6 درجة وصفته السلطات بأنه الأقوى «في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة»، كما أن البلقان من المناطق التي تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً.