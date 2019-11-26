السجن سنة لمغني راب مغربي بسبب «إهانة الشرطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة مغربية حكماً بالسجن لمدة سنة على مغني الراب سيمو كناوي لإدانته «بإهانة الشرطة».

واعتقل محمد منير (31 عاماً) الشهير بسيمو كناوي مطلع نوفمبر بمدينة سلا قرب الرباط بتهمة «إهانة موظفين عموميين وهيئة قضائية»، على خلفية نشره فيديو يهين الشرطة على موقع انستجرام.

واعتبر الدفاع أنه لوحق بسبب إطلاقه مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية في 29 أكتوبر أغنية «عاش الشعب»، بينما أكدت السلطات أنه لا علاقة للملاحقة بالأغنية، وأن زميليه ليسا موضوع بحث قضائي.

وحصدت الأغنية التي تدين بلغة حادة أوضاع «الظلم» و«الفساد» و«الاستئثار بالثروات» في المغرب، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وأوضح كناوي أثناء مثوله أمام المحكمة في وقت سابق الاثنين أن الشتائم التي وجهها للشرطة في الفيديو موضوع الملاحقة كانت «رد فعل لتعرضه للظلم وشعوره بالإهانة من طرف أفراد شرطة»، وتابع «ليست تلك المرة الأولى التي أتعرض فيها للإهانة من الشرطة من صغري وأنا أتعرض للإهانة».

وهناك جدل في المغرب في الآونة الأخيرة حول إهانة الشخصيات المشهورة وذوي النفوذ للشرطة وأفراد إنفاذ القانون على أساس أن شهرتهم تشفع لهم بالتجاوز.