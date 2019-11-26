شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 662 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني الـ48 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 662 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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