استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال «الإسرائيلي» صباح الثلاثاء، فيما شهدت السجون حالة من التوتر.

وأعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، بعد تحويله إلى مشفى «أساف هروفيه»، كما أكد نادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاده.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد قدمت التماساً للإفراج عن الأسير، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وحرج بعد أن تعرض لإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت إلا أن طلبها رفض رغم أن الأسير كان يحتضر.