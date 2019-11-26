خالد المدفع: نمتلك طاقات واعدة وحقيقية في المجال السينمائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:فدوى إبراهيم

أعلن الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أنه تحدد يوم 8 ديسمبر المقبل، موعداً لحفل توزيع جوائز التجربة الفنية الإماراتية الذي سيشهد تتويج أفضل الكوادر الفنية في مجال صناعة السينما المحلية، وإعطاء إشارة البدء في إنتاج فيلم سينمائي إماراتي بجهود المواهب الصاعدة، وذلك تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وتشهد قاعة مسرح المدينة الجامعية في الشارقة، الاحتفاء بجهود جميع المشاركين بكل تخصصاتهم، والإعلان عن 15 جائزة تشمل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل منتج وأفضل مدير تصوير، وأفضل مونتير، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل إعلان ترويجي، وأفضل فكرة إبداعية، وجوائز تقديرية أخرى.

وأعلن المدفع أن التجربة الفنية الإماراتية مبادرة ستستمر في العام المقبل بإضافات ومفاجآت سيتم الإعلان عنها مع نهاية العام الحالي، وتستكمل مشوار مدينة الشارقة للإعلام (شمس) في تعزيز سينما محلية بريادة إماراتية. وأثبتت التجربة الفنية الإماراتية التي احتضنتها مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أن المجتمع المحلي يمتلك طاقات واعدة وحقيقية في المجال السينمائي، مما ينبئ عن سينما جديدة تلوح في أفق المستقبل القريب، بأفكار وسواعد أكثر من 2500 موهبة أفرزتها المبادرة.

وحول ما تمخضت عنه التجربة التي وعدت بإنتاج فيلم سينمائي إماراتي بجهود المواهب الصاعدة منذ إطلاقها، يقول المدفع: «خلال المبادرة شارك أكثر من 32 كاتباً موزعين على جميع الفرق في تطوير أول فيلم إماراتي مستلهم من الجمهور، بقيادة الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وسيتم اختيار اسم الفيلم خلال الأسابيع الأربعة القادمة أيضاً من قبل الجمهور. والفيلم من إخراج نهلة الفهد، وبطولة الدكتور حبيب غلوم، والفنان الموهوب عبدالله بن حيدر، ويبدأ تصويره في ديسمبر المقبل في الدولة، ومن المخطط إطلاقه في صالات السينما في الربع الأول من العام المقبل».

وأكد المدفع أن مبادرة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) هي مبادرة سينمائية طويلة الأمد، ستكون محطة دائمة سنوية لاستقطاب المواهب وتدريبها، ومن ثم فتح مجالات للمشاركين لدخول سوق العمل، مشيراً إلى أن التجربة تفتخر باحتضانها أكثر من 2500 من المواهب الصاعدة، والتي تبلورت خلال ثمانية أشهر، وشكلت مجتمعات فنية احترافية في مجالات صناعة السينما المختلفة، ومنها بشكل تقريبي: 800 ممثل وممثلة، و600 مخرج ومخرجة، و300 مونتير، و200 مؤلف ومؤلفة موسيقية، و300 كاتب وكاتبة، و100 متخصص في الإعلانات الترويجية، و45 ملحناً، و100 أخصائي مكياج سينمائي، و100 مصمم جرافيكي.