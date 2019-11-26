مبادرات تنموية ومجتمعية لدعم المتقاعدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهدت أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مناقشة 4 مبادرات مجتمعية تنموية لدعم المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار المعنوي والمادي لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتحفيز الاستفادة من خبرات كبار المواطنين، بما يرسخ التلاحم المجتمعي والوطني، ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية، بالاستناد إلى الخبرات والتجارب والطاقات التي يمتلكها المتقاعدون، وأثرها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم وعلى نطاق المجتمع بشكل عام.

وتضمنت المبادرات المعنية بالمتقاعدين ضمن محور المجتمع الإماراتي، مبادرات موجهة للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد تشمل: المنصة الوطنية للتقاعد، وبرامج التهيئة والتوعية بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، والمجالس الاستشارية للمتقاعدين، وباقات خدمات المتقاعدين، التي يستفيد منها المتقاعدون في دولة الإمارات.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ودورها المحوري في مراجعة وتحديث العمل الحكومي، سعياً إلى تطوير مخرجات نوعية بحلول تنموية بعيدة المدى تُثري مسيرة العمل الوطني، حيث تتجسد رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في جهود الوزراء والمسؤولين، بهدف توفير الرخاء والتقدم والاستقرار المجتمعي.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تُقدم كل عام العديد من الأفكار النوعية، وتتقدم مزيداً من الخطوات الجادة في مشوارها لتحقيق أفضل سبل الرعاية لكبار المواطنين والمتقاعدين خصوصاً، حيث توفر السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدتها وزارة تنمية المجتمع العام الماضي، إطاراً تنظيماً وقانونياً فعّالاً لدعم كافة المبادرات في هذا المجال.

وتابعت: «انطلاقاً من العمل الدؤوب الذي يستلهم فكر ورؤى قيادتنا الرشيدة، تُضاف اليوم مبادرات جديدة في إطار السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تقوم على سبعة محاور أساسية تشمل: التواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والاستقرار المالي، وجودة الحياة المستقبلية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والبنية التحتية والنقل، والأمن والسلامة.

وأوضحت أن المبادرات الحالية تُركز على تمكين المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في تطوير مجالات العمل الحكومي.

وتشمل توجهات الدولة في موضوع المتقاعدين، منح المقبل على التقاعد مهلة عام لترتيب أولوياته الحياتية، ودورات تدريبية في الجوانب المالية وجودة الحياة، وزيارات ميدانية لتوعية المقبلين على التقاعد.

المنصة الوطنية للتقاعد

Advertisements

وحظي قطاع المتقاعدين ضمن محور المجتمع الإماراتي خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بمناقشة 4 مبادرات مجتمعية، شملت «المنصة الوطنية للتقاعد»، وهي منصة تفاعلية ذكية تهدف إلى تمكين الموظف المواطن المقبل على التقاعد أو المتقاعد من متابعة حسابه التقاعدي ووضعه المالي، والاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة قبل وبعد التقاعد.

وبحث الاجتماع سبل توفير«برامج للتهيئة والتوعية بالتقاعد»للمقبلين على التقاعد.

باقات خدمات المتقاعدين

وتناولت المناقشات مبادرة «باقات خدمات المتقاعدين» التي تشتمل على باقة من الخدمات المالية والمصرفية.

كما تمت مناقشة تشكيل «مجالس استشارية للمتقاعدين».