سلطان النعيمي يشيد بجهود مكافحة الجريمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للإدارة تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

بدأ الجولة بتفقد الطابور العسكري والآليات للاطلاع على مدى الاستعداد والجاهزية، ثم اطلع على سير العمل في أقسام الإدارة وعمليات التطوير والتحديث، والبرامج الإلكترونية وأبرز الابتكارات المحققة، وأثنى على جهود الموظفين في التعامل مع القضايا باحترافية وضبط المتهمين، مؤكداً أن تعزيز الأمن والأمان يتحقق بهمة وسواعد رجال التحريات وخبرتهم وحسهم الأمني الذي يسهم في رفع نسبة الشعور بالأمان.

وفي نهاية الجولة التفقدية كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان شركاء إدارة التحريات والمباحث الجنائية الداخليين والخارجيين، وأثنى على تعاونهم في تعزيز الأمن والأمان، كما كرم عدداً من موظفي الإدارة المتميزين متمنياً لهم مزيداً من التميز والتفوق في مسيرتهم المهنية.