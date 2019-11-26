تقليد شخصيات العمل الصحي الخيري‎ السعودي وسامًا رفيعًا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تقلد ثلاثة سعوديين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة بأمر من العاهل السعودي نظير أعمالهم الوطنية التي خدمت الجانب الإنساني والاجتماعي.

وقام وزير الصحة، توفيق الربيعة بتقليد عبدالعزيز اليابس وسام المؤسس على ما قدمه في مجال العمل الصحي الخيري من خلال مساهمته في تمويل علاج آلاف المرضى، وتشغيل المستشفيات خارج أوقات الدوام الرسمي، وإنشاء وتأسيس جمعية علاجي الخيرية، كما تقلد عبدالعزيز الشويعر وسام المؤسس على ما قدمه في العمل الصحي الخيري، من خلال التمويل لبناء مراكز صحية وطبية ومتخصصة، ودعمه لبرامج تطوع الممارسين الصحيين وبرنامج الطبيب الزائر، إلى ذلك تقلد ناصر الرشيد وسام المؤسس على ما قدمه في العمل الصحي الخيري من خلال التمويل لبناء عدد كبير من المراكز الطبية المتخصصة.

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يذكر أن الفائز بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى يحصل على 200 ألف ريال، ورعاية من الدولة طوال حياته، وفق ما نصته لائحة الأوسمة السعودية.

