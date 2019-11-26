- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تقلد ثلاثة سعوديين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة بأمر من العاهل السعودي نظير أعمالهم الوطنية التي خدمت الجانب الإنساني والاجتماعي.
وقام وزير الصحة، توفيق الربيعة بتقليد عبدالعزيز اليابس وسام المؤسس على ما قدمه في مجال العمل الصحي الخيري من خلال مساهمته في تمويل علاج آلاف المرضى، وتشغيل المستشفيات خارج أوقات الدوام الرسمي، وإنشاء وتأسيس جمعية علاجي الخيرية، كما تقلد عبدالعزيز الشويعر وسام المؤسس على ما قدمه في العمل الصحي الخيري، من خلال التمويل لبناء مراكز صحية وطبية ومتخصصة، ودعمه لبرامج تطوع الممارسين الصحيين وبرنامج الطبيب الزائر، إلى ذلك تقلد ناصر الرشيد وسام المؤسس على ما قدمه في العمل الصحي الخيري من خلال التمويل لبناء عدد كبير من المراكز الطبية المتخصصة.
يذكر أن الفائز بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى يحصل على 200 ألف ريال، ورعاية من الدولة طوال حياته، وفق ما نصته لائحة الأوسمة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقليد شخصيات العمل الصحي الخيري السعودي وسامًا رفيعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.