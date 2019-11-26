دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد لاسلكياً: الخطوات الكاملة

فهرس الصفحةنقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام آي كلاود iCloud نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام حساب غوغل نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام آي تيونز iTunes نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد عبر البلوتوث يواجه بعض الأشخاص حالة من الارتباك عند التغيير من هاتف آيفون إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث يكون القلق الأكبر يتعلق بعملية نقل الأسماء أو جهات الاتصال. فسابقاً، كان المرء يضطر لنقل الأسماء من هاتف إلى آخر بطريقة يدوية مرهقة تستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الآن بات الأمر أكثر سهولة وسلاسة، ولا يستغرق أكثر من دقائق محدودة.

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شاهد أيضاً: أغلى هاتف في العالم: آيفون مزود بنصف كيلو جرام من الذهب حيث تتوفر العديد من الطرق التي يمكن بها نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد لاسلكياً، والتي نتعرف عليها بالخطوات الكاملة في هذا التقرير:

نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام آي كلاود iCloud:قم بفتح خدمة آي كلاود iCloud على هاتفك الآيفون من خلال قائمة الإعدادات، واختر منها "البريد وجهات الاتصال والتقويم" بعد ذلك اختر "الحسابات"، ثم قم باختيار حساب آي كلاود ثم قم بتبديل جهات الاتصال، وعندها سيُبلغك الهاتف بأنه تم دمج جهات الاتصال مع خدمة آي كلاود اذهب بعدها إلى موقع icloud.com من خلال متصفح الويب، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب آبل اختر بعدها "جهات الاتصال"، ثم اضغط على رمز الترس أسفل يسار الشاشة اختر "تحديد الكل"، ثم بعدها اختر "تصدير للبطاقة" Export vCard قم بعد ذلك بفتح بريدك الإلكتروني الجيميل gmail، واضغط على زر Mail، واختر "جهات الاتصال" بعدها اضغط على "المزيد" واختر Import، ثم اختر ملف الأسماء المحفوظ على البطاقة، لتتم بعدها عملية نقل جهات الاتصال

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نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام حساب غوغل:افتح قائمة الإعدادات على هاتفك الآيفون، واختر "البريد وجهات الاتصال والتقويم" اختر "أضف حساب" Add Account، وقم بإدخال بيانات حساب غوغل الخاص بك ستظهر لك رسالة على الآيفون تسألك عن أي أجزاء من حساب غوغل ترغب في مزامنتها، فحدد الجزء الخاص بجهات الاتصال، ليتم النقل قد يستغرق الأمر بعض الوقت إذا كان لديك جهات اتصال كثيرة، لذا تأكد من إشارة الإنترنت نشطة خلال عملية المزامنة لن ينبهك الآيفون عند الإنتهاء من مزامنة جهات الاتصال، لذا عليك الذهاب إلى موقع Google Contacts، وإدخال بيانات حساب غوغل الخاص بك، للتأكد من وجود الأسماء هناك

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نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد باستخدام آي تيونز iTunes:قم بتوصيل هاتفك الآيفون إلى جهاز الكمبيوتر، وافتح متجر آي تيونز iTunes اختر كلمة "آيفون" الموجودة أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على "معلومات" Info، واختر "مزامنة جهات الاتصال مع" Sync Contacts With ستظهر لك قائمة، اختر منها "جهات اتصال غوغل"، وأدخل بعدها بيانات حساب غوغل الخاص بك بعد انتهاء الآيفون من عملية المزامنة، ادخل على حساب غوغل باستخدام هاتفك الأندرويد، وستجد جهات الاتصال موجودة هناك

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نقل الأسماء من آيفون إلى أندرويد عبر البلوتوث:ستحتاج أولاً إلى تنصيب تطبيق Bump على جهازيك الآيفون والأندرويد، نظراً لأن قدرة الآيفون على نقل الملفات اللاسلكية محدودة بعد تنصيب التطبيق، قم بفتحه على الهاتفين؛ الآيفون والأندرويد اختر الفئة الخاصة بنوع الملف الذي ترغب في نقله من الآيفون إلى الأندرويد، وفي حالتنا هذه فهي جهات الاتصال قم بتقريب الهاتفين من بعضهما البعض، وهزهما، وذلك للسماح لهما باكتشاف أحدهما الآخر عبر البلوتوث اضغط على زر "موافق" Accept الظاهر على هاتفك الأندرويد، لبدء عملية استقبال الملف

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