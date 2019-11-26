شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية: ولى العهد السعودى فى زيارة رسمية إلى الإمارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غدا.

يذكر أنه فى وقت سابق، تم توقيع اتفاق الرياض بحضور الرئيس اليمنى، عبدربه هادى، وولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، وجاء التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف.