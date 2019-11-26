قرقاش معلقا على فيلم الجزيرة القطرية: مرحلة ستمضى ومعها حماقات الجيل المشاكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على الفيلم الذى بثته قناة الجزيرة القطرية، يوم أمس الأول، وزعم وجود تنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعات إرهابية.
وحسب موقع الإمارات نيوز، قال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، صباح اليوم الثلاثاء: "غريب أمره جارنا، يروج لرواية الإرهاب فى عدن ضد جاره ويرى حماية سيادته فى مظاهر عودة مستعمره القديم".
وتابع قرقاش فى تغريدته، "هي مرحلة ستمضي ومعها حماقات الجيل المشاكس وجنون عظمته".
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