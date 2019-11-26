شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يأمر بالإفراج عن 662 سجينا بمناسبة اليوم الوطنى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر، اليوم الثلاثاء، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت، أمراً بالإفراج عن 662 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وحسب موقع الإمارات نيوز، أعلن عن تكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليها تنفيذ تلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وجاء أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.