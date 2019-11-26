شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقطعون الطرق الرئيسية فى البصرة لليوم الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، قطع عدد من الطرق والشوارع، حيث أقدم المحتجون العراقيون على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبى البلاد.

وقالت مصادر محلية عراقية، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، إن المحتجين قطعوا طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطعوا كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.



وأضافت "كما قام المتظاهرون بقطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير".

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وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية كانت قد حاولت في وقت سابق فتح الطريق في جسر الكزيزة، واعتقلت عددا من المحتجين، لافتة إلى أنه يتم حاليا فتح الطرق المغلقة أمام بعض الحالات الخاصة مثل المرضى والطواقم الطبية ومنتسبي القوات الأمنية.



وتشهد العاصمة العراقية اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار، ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.

من جانب أخر قال مصدر محلى عراقى فى محافظة بابل اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين قاموا بقطع أغلب الطرق في مدينة الحلة الواقعة وسط المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، أن عددا من المتظاهرين قطعوا أغلب الطرق في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، موضحا أن قطع الطرق جاء بعد ليلة عنيفة استخدمت فيها كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

كانت قوات مكافحة الشغب العراقية قد اقتحمت ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة، فيما أكدت مصادر سقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين.