تركيا تعلن تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 7 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في عمليات مدعومة بغطاء جوي في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان، أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية.

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وأضاف البيان أن مداهمة الإرهابيين في المنطقة المذكورة ما زالت مستمرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.