أول رحلة طيران مباشرة بين السعودية وقطر منذ الأزمة الخليجية

الرياض / الخليج 365

أعلن المنتخب الوطني السعودي أن فريقه غادر من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، في أول رحلة طيران مباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عامين.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر"، مساء الإثنين: "غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول عبر طائرة خاصة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي 24".

ويعد هذا هو أول كسر للحظر الجوي الذي أعلنت السعودية فرضه على قطر منذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

والإثنين، وصلت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، قطر، للمشاركة في منافسات بطولة كأس خليجي 24، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها الثلاثاء، وتستمر حتى 8 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

Advertisements

وجاءت مشاركة الثلاثي الخليجي، كتطور مفاجئ، رغم قرار سابق لهم بمقاطعة البطولة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بوصول بعثتا منتخب السعودية والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار حمد الدولي، وسط استقبال رياضي رسمي.

ولا تزال الأزمة الخليجية مستمرة منذ أن قطعت تلك السعودية والبحرين والإمارات مصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بينها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

والاثنين الماضي، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الثلاثة في (خلیجي 24) "مؤشرا على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.