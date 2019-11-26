الأهلي يستعيد ليما

صحيفة الخليج الالكترونية

عاد البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى السعودية، بعد قضاء أسبوع في بلاده بسبب وفاة والدته.

ووفقاً لمصادر ، فقد وصل اللاعب إلى جدة فجر أمس، وينخرط اليوم في الحصص التدريبية لفريقه، استعداداً لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان مفترضاً عودة البرازيلي الخميس الماضي، بموجب تذكرة الطيران الممنوحة له. لكنه تأخر 3 أيام، وهو ما تفهمته إدارة ناديه مراعاةً لظروفه الخاصة.