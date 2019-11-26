رازفان: سنفرح بالآسيوية ونعود للعمل من جديد

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو في مؤتمره الصحفي بأن البطولة الآسيوية تحققت بمجهود اللاعبين والإداريين والجهاز الفني والجمهور الذي كان مسانداً للفريق في جميع مبارياته.

وقال: «أبارك للجميع تحقيق الآسيوية وأنا أتشرف بقيادة الجهاز الفني بنادي الهلال والبطولات لا تتحقق بمجهود فردي والفوز اليوم نتيجة مجهود لاعبين وإداريين وفريق كامل ساهموا معنا في تحقيق هذا المنجز وبدون لاعبين لا يوجد منجز، نريد أن نرتاح خلال الثلاثة أيام المقبلة بعد ذلك نعود للعمل؛ ‏الفلسفة والعقلية في بطولة كأس العالم للأندية ستكون مختلفة، لم نفكر بمواجهة الذهاب وكنا هادئين وفرضنا شخصيتنا في مباراة اليوم، ولا أنسى أن أشيد بالإداري فهد المفرج وقف معي وساندني كثيراً وكان يقوم بأدوار كبيرة ومهمة، وأشكر الجميع بمن فيهم اللاعبون وعيادة النادي والطاقم الطبي اجتهدوا معي كثيراً، والجمهور السعودي وقف معنا في تحقيق البطولة وكان له دور كبير في ذلك، أوجه لهم الشكر من أول يوم استلمت العمل تلقيت منهم دعماً كبيراً ومطالبهم كانت حافزاً لي، المدرب الروماني موفق مع الهلال وقد تكون كيمياء لها سر من أسرار تفوق المدربين الرومانيين مع الهلال والأهم هو أنني ساعدت في تحقيق البطولة الآسيوية للهلال».