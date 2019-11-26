مليون ريال لكل لاعب في الهلال مكافأة التتويج بالآسيوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت مصادر إن إدارة نادي الهلال رصدت مكافأة مليون ريال لكل لاعب بالفريق، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، استناداً على لائحة مكافآت البطولة المحدثة مطلع هذا الموسم، وفقاً لـ”الرياضية”.
يذكر أن بعثة فريق الهلال عادت إلى المملكة مساء أمس (الإثنين) وسط استقبال حافل، بعد التتويج الآسيوي على حساب أوراوا الياباني، ليتأهل الهلال لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.
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