صحيفة الخليج الالكترونية شكّلت قوة اندفاع سيول وادي ذهبان إلى محيط شاطئ القحمة بالبحر الأحمر، مشاهد ساحرة وثّقها المصور “ماجد القحطاني”. ونشر القحطاني على حسابه بـ”تويتر”، صوراً توثق لحظات دخول السيل في البحر الأحمر من شواطئ مركز ⁧‫القحمة‬⁩ على سواحل منطقة ⁧‫عسير.‬⁩ وكانت مناطق عمق والبرك والقحمة، قد شهدت يوم أمس (الإثنين) أمطاراً غزيرة؛ تسبّبت في جريان الأودية والسيول. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور مبهرة توثق لحظة التدفق القوي لسيول وادي ذهبان إلى البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.