جامعة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت جامعة جدة، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف المعلن عنها سابقًا، بالإضافة إلى إتاحة وظائف أخرى.
وأتاحت الجامعة 7 وظائف بند أجور و 3 وظائف مستخدمين ووظيفتين مراتب، مشيرة إلى أن التقديم سينتهي نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 /11 /2019 م .
ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــا .
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