جامعة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة جدة، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف المعلن عنها سابقًا، بالإضافة إلى إتاحة وظائف أخرى.

وأتاحت الجامعة 7 وظائف بند أجور و 3 وظائف مستخدمين ووظيفتين مراتب، مشيرة إلى أن التقديم سينتهي نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 /11 /2019 م .

ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــا .