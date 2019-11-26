أبرز المباريات العربية والعالمية ليوم #الثلاثاء “26 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تنطلق مساء اليوم في قطر بطولة الخليح “خليجي 24” وذلك بمواجهتي قطر مع العراق، والإمارات مع اليمن، كما يلتقي الجزيرة مع الإسماعيلي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتقام 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا ، وفيما يلي أبرز مباريات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر: خليجي 24 19:30 قطر × العراق 22:30 الإمارات × اليمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال 17:00 الجزيرة × الإسماعيلي دوري أبطال أوروبا 20:55 لوكوموتيف × باير ليفركوزن 20:55 غلطة سراي × كلوب بروغ 23:00 ريال مدريد × باريس سان جيرمان 23:00 يوفنتوس × أتلتيكو مدريد 23:00 سرفينا زفيزدا × بايرن ميونخ 23:00 مانشستر سيتي × شاختار 23:00 أتالانتا × دينامو زغرب 23:00 توتنهام × أوليمبياكوس

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