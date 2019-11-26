شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على المبتعث المفقود بأمريكا.. والسر «مخالفة مرورية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أوضح المبتعث ضاوي السمي أنه تم العثور على المفقود ناصر البحيري في مركز شرطة قريب من واشنطن، موضحاً أنه تم إيقافه بمركز الشرطة بسبب مخالفة مرورية وهو بصحة جيدة.

وتعود التفاصيل إلى أن المبتعث ناصر البحيري الذي يدرس تخصص التمريض رغب بتأجيل بعثته وتمت الموافقة على ذلك، فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد، مما اضطره لاستخدام مركبته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته، حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران عن طريق الملحقية.

وذكر والده أنه دخل إلى السفارة بالفعل وأفادوه بوجود حجز في الساعة الثانية ظهراً، فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار، واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى، لكنه قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك، ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار.