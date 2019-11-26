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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات خطيرة عن صفار البيض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
معلومات خطيرة عن صفار البيض كلنا نعلم فوائد البيض فى بناء الجسم لما يحتويه من بروتينات والتى تساعد على تقوية دمك والتي تعزز عمل الدماغ لكن تناول كمية كبيرة من صفار البيض أحيانا يكون أكثر خطورة من التدخين لما يسببه من أمراض في القلب والشرايين .
وتوضيحا لما يفعله صفار البيض فى الجسم فإن رواسبه الدهنية تتجمع حول القلب لذا تتسبب فى رفع نسب الإصابة بتصلب الشرايين لأن هذه الرواسب مسئولة بشكل رئيسي عن أمراض خطيرة ومميتة من أهمها السكتات الدماغية والجلطات وتبرر هذه النتيجة كمية الكوليسترول الكبيرة الموجودة في صفارالبيض بالتحديد فيما الفوائد الصحية متراكمة في البياض .
وخلال دراسة طبية أجرتها دولة كندا تبين أن تناول صفارالبيض بكميات كبيرة بالتحديد أكثر من 4 بيضات أسبوعيا يعرض القلب إلى خطر كبير قد تصل إلى أنها تكون أكثر من أضرار التدخين ذاته .
ولذلك يقوم الطبيب دائما يمنع مريض السكر من تناول صفارالبيض ومن أضراره أيضا أنه يعرض الكبد والكليتين إلى خطر الحساسية وقد يتسبب بطفرات البشرة.
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