شركة طيران تفتتح وجهتها إلى مطار صحار

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة مطارات عمان

مطارات عمان

مسقط - العمانية

قال الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني إن الشركة لديها خطة واضحة لزيادة عدد مبيعاتها في السوق الحرة وزيادة عدد المسافرين، موضحًا أن هناك نموًا مطردًا بنسبة 10 % سنويًا في مطارات السلطنة التي تعد من المطارات الأعلى نموًا في المنطقة.

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وأضاف في تصريح للصحفيين أن عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة بنهاية العام 2018 بلغ نحو 17 مليونًا و200 ألف مسافر، متوقعًا أن يتخطى عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة بنهاية العام الجاري 18 مليون مسافر.

وأكد أن الفريق التجاري بشركة مطارات عُمان قائم بدور فعال في جذب شركات طيران جديدة إلى السلطنة، مشيرًا إلى أن هناك شركة طيران سوف تفتح وجهتها إلى مطار صحار كما هناك طلبات أخرى من شركات طيران عالمية لتسيير رحلاتها الى مطار مسقط الدولي.

وبين الحوسني أن أبرز التحديات التي تواجه مطارات السلطنة تتمثل في المناطق الجوية وزيادة عدد المسافرين ومواكبة الزيادة المطردة في اعداد المسافرين. جاء ذلك على هامش مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وافريقيا للأسواق الحرة والذي بدأ اعماله في مسقط امس حيث سلطت الجلسة الافتتاحية الضوء بشكل موسع على التطورات الحاليه والمستقبليه لقطاع التجزئه والاسراق الحره في السلطنه ومدى استطاعة الشركات التجزئة مجاراة التطورات الجديدة والتغيرات المتسارعة في السوق